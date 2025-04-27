Дадут бой: региональных чиновников обучат борьбе с борщевиком Сосновского

Специальные мероприятия по противодействию состоятся в рамках муниципальных программ.

Сотрудники администраций сельских и городских поселений пройдут обучение борьбе с борщевиком Сосновского. После успешного окончания курса, государственным деятелям выдадут удостоверения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Россельхозцентра.

Подготовка для чиновников состоится в рамках муниципальных программ, охватывающих специалистов из рядов администраций сельских и городских поселений. Уточнялось, что работникам станут доступны сведения о биологических особенностях борщевика. Они также усвоят правила безопасности при работе с вредным растением и узнают наиболее эффективные методы борьбы с сорняком.

К тому же каждого участника программы ожидают индивидуальные консультации, на которых расскажут об особенностях борьбы на конкретных территориях — с учетом климатических и почвенных показателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про способы борьбы с борщевиком. Живучий сорняк занимает довольно обширные территории и быстро распространяется, что крайне нежелательно допускать. Расти опасное растение может как на частных территориях, так и вдоль дорог, на полях, в лесопосадках и в других местах, мешая при этом полезным насаждениям.