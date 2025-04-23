С корнем не вырвать: названы способы борьбы с борщевиком

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Биолог Наполов: борщевик может прорастать на одном месте 12 лет

С корнем не вырвать: названы способы борьбы с борщевиком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В последнее время сорняк занимает крайне обширные территории.

Искоренить борщевик получится исключительно при помощи системных мер борьбы. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

По словам эксперта, в последнее время сорняк занимает крайне обширные территории и распространяется при этом не только по частным владениям. Борщевика немало на обочинах дорог, в лесопосадках и в полях.

Наполов отметил, что допускать распространения борщевика не следует. Если же ненавистное растение уже заняло «свои позиции», в борьбе с ним помогут агротехнические методы: рыхление почвы, вспашку, культивацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России нашли применение вредному борщевику. Если нельзя победить — надо извлечь пользу. Так решили в Перми. Еще осенью собрали плоды растения. Выпарили масло.

Борщевик может помочь победить грибковые заболевания у других растений, может защитить поверхности стройматериалов от плесени. Уже осенью ученые планируют нарастить запасы для исследований.

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