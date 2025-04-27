Последнее зашифрованное послание: чего хотел папа Франциск перед смертью

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

The Economist: папа римский Франциск вел аскетичный образ жизни

The Economist написала о «последнем зашифрованном послании папы римского»

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Перед уходом из жизни понтифик пожертвовал значительную часть средств.

В оставленном папой римским Франциском духовном завещании читается послание об истинном месте его церкви «на задворках общества». Об этом написал журнал The Economist.

При жизни понтифик пожелал, чтобы его похоронили в простой гробнице, на которой не было бы особых украшений. Местом он избрал базилику Санта-Мария-Маджоре, находящуюся за пределами Ватикана.

По информации источника, накануне смерти Франциск отправил большую сумму накопленных средств, что составило примерно 200 тысяч евро, на погашение ипотек макаронной фабрики при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Хорхе Марио Бергольо (имя папы римского в миру. — Прим. ред.) во время понтификата взял имя Франциск, которое было выбрано в честь святого Франциска Ассизского, ставшего учредителем нищенствующего ордена францисканцев.

«Для меня он человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение. <…> Как бы я хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных!» — говорил понтифик.

Хорхе Марио отказался от богатой жизни в 1992 году, при посвящении в епископы. Он пользовался общественным транспортом, еду служитель церкви также готовил самостоятельно.

Папа римский скончался в понедельник, 21 апреля. Ему было 88 лет. Инсульт стал причиной смерти. Франциск долгое время проходил лечение в результате двусторонней пневмонии.

Похоронная церемония понтифика состоялась в субботу, 26 апреля. В ней приняло участие более 60 представителей государств, в числе которых был президент США Дональд Трамп и глава Франции Эмманюэль Макрон. Со стороны России прибыла министр культуры Ольга Любимова.

Ранее 5-tv.ru писал, что было названо число людей на похоронах папы римского Франциска.

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