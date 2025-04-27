Падали в обмороки: названо число людей на похоронах папы римского Франциска

Медпомощь понадобилась 82 участникам шествия.

На похороны папы римского Франциска в Ватикане пришло более 250 тысяч человек. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Святого Престола.

При этом омкечается: еще примерно 400 тысяч человек приняли участие в шествии от собора Святого Петра до базилики Санта-Мария Маджоре в Риме, где прошло погребение понтифика.

Из заявления Corriere della Sera, медицинскую помощь пришлось оказывать 82 участникам, поскольку они падали в обмороки, почувствовали недомогание и перенесли тепловые удары. Отмечалось, что восемь человек госпитализированы в больницу.

Папа римский Франциск скончался в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет. Прощание с понтификом длилось три дня, начиная с 23 апреля, в соборе Святого Петра. Следуя завещанию, папу Франциска похоронили в простой гробнице без особых украшений.

На похоронной церемонии присутствовало 160 делегаций, среди которых было более 60 глав государств и правительств. В числе участников также отметились президент США Дональд Трамп и его жена Мелания. Со стороны России прибыла министр культуры Ольга Любимова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ватикане объявлен девятидневный траур.