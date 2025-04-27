Судно на воздушной подушке загорелось на реке Енисей в Красноярском крае

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Судно на воздушной подушке загорелось на Енисее в Красноярском крае

Фото: Telegram/Западно-Сибирская транспортная прокуратура/zstproc

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На реке Енисей в Красноярском крае произошло возгорание судна на воздушной подушке. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в пятницу около 13 часов дня (девять утра по московскому времени — Прим.ред.) вблизи поселка Бор в Туруханском районе на льду реки.

«На борту находился судоводитель без пассажиров. Причины и обстоятельства события устанавливаются», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Красноярской транспортной прокуратурой были организованы мероприятия, чтобы выяснить, были ли соблюдены требования безопасности при эксплуатации судна.

На днях, в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов. Для тушения пожара были задействованы пожарные бригады МЧС и подразделения воинской части.

По распоряжению главы военного ведомства Андрея Белоусова была создана специальная комиссия, которая должна установить все детали произошедшего. По результатам расследования будут приняты меры в отношении ответственных лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что названа причина возгорания в ресторане в центре Москвы.

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