«Хозяева своей судьбы»: Лавров прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Лавров: Путин и Трамп сами определят дату своей встречи

«Хозяева своей судьбы»: Лавров прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам главы МИД РФ, Москва всегда выступает за то, чтобы представители РФ встречались с готовыми к диалогу людьми.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сами определят дату своей встречи, российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

«Президенты — сами хозяева своей судьбы и своего графика», — сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что ему нечего добавить к словам Трампа о встрече с президентом Путиным. Американский лидер в свою очередь заявлял, что может встретиться с российским коллегой после своего визита в Саудовскую Аравию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе встречи с представителем американского президента Стивеном Уиткоффом Владимир Путин, президент Российской Федерации, подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. Об этом журналистам сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, 26 апреля.

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