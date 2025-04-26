Путин сообщил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий

В ходе встречи с представителем американского президента Стивеном Уиткоффом Владимир Путин, президент Российской Федерации, подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. Об этом журналистам сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, 26 апреля.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — сказал представитель Кремля.

Песков Отметил, что глава государство уже неоднократно высказывался об этом.

Накануне в Кремле состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Стивеном Уиткоффе. Встреча длилась три часа.

Как сообщил Юрий Ушаков, помощник президента России, в ходе встречи обсуждалось восстановление прямого диалога между Москвой и Киевом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп посетил похороны папы римского Франциска. Там он встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.