«Правило одно»: Серябкина раскрыла главный принцип своей жизни

Ольга Серябкина придерживается правила делать все в хорошем настроении

Певица Ольга Серябкина придерживается правила делать свое дело в хорошем настроении и с «хорошей» энергией. Об этом она заявила 5-tv.ru на презентации своего шоу «SERYABKINA — GOLD» в Санкт-Петербурге.

«Правило одно — все делать в хорошем настроении. Я всегда топлю именно за это, потому что хорошая энергия рождает все остальное хорошее. Сегодня все так и есть, и я думаю, что люди это почувствуют», — сказала она.

Для подзарядки позитивной энергией Серябкина старается поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Ранее 5-tv.ru писал о том, как артистка отдыхала в Дубае вместе с сыном и мужем — публикацию она сопроводила философскими рассуждениями о необходимости грамотно распределять время для того, чтобы не выгорать.

Другой источник энергии для певицы — стремление стать номером один в музыкальной среде. По ее словам, именно амбиции дали ей силы, чтобы создать масштабное музыкальное шоу.

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