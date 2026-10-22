Выжившая после смертной казни американка начала ходить и разговаривать

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Кристе Пайк дважды ввели летальную дозу препарата, но она выжила.

Выжившая после смертной казни начала разговаривать

Фото: Reuters/J. Miles Cary

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Американка Криста Пайк, пережившая неудачную казнь с помощью смертельной инъекции, идет на поправку. Женщина начала самостоятельно ходить и говорить полными предложениями. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на ее адвоката.

По словам защитника, состояние Пайк постепенно улучшается. При этом для точной оценки последствий неудачной казни врачам потребуется не менее месяца.

В тюрьме Нэшвилла в штате Теннесси 30 сентября Пайк ввели две дозы смертельной инъекции. Осужденная должна была быть казнена за жестокое убийство одноклассницы, совершенное в 1995 году, однако после процедуры осталась жива.

Ранее адвокаты предупреждали, что Пайк страдает тромбоцитозом. При этом заболевании введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям.

Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси. После неудачной процедуры губернатор Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, запланированную на 2026 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Новом Каире приговорил продюсера и телеведущую Сару Халифу и еще 11 обвиняемых к смертной казни по делу о продаже наркотиков. Каждому из осужденных также назначили штраф в размере 500 тысяч фунтов стерлингов. Суд постановил конфисковать у фигурантов автомобили, золотые украшения и мобильные телефоны.

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