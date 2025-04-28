Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым
Он добавил, что украинский лидер «в сложной ситуации».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от притязаний на Крымский полуостров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я полагаю, это так», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам главы Белого дома, Зеленский сейчас находится «в сложной ситуации» и при этом хочет «сделать что-то хорошее лдля своей страны».
Трамп добавил, что советовал бы спрашивать про Крым не у него, а у его предшественников.
«Я сказал ему, что он может пойти и спросить у Обамы, почему он отдал (Крым — Прим. ред.) <…> Обама отдал его без боя. Не говорите со мной о Крыме, поговорите с Обамой и Байденом», — сказал Трамп.
Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что Крым останется в составе России.
На прошлой неделе Трамп обвинил Зеленского в саботаже мирных переговоров после того, как президент Украины заявил, что Киев не признает Крым российским.
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