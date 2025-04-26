Пока мировые издания гадают, какими же в итоге будут условия мирного плана, президент США четко обозначил свою позицию по важнейшим вопросам. В интервью журналу Time он однозначно заявил — Крым останется за Россией.

Агентство Reuters опубликовало проект американского соглашения. Вашингтон предлагает гарантии безопасности для Киева. Санкции снимут. Россия и США планируют сотрудничать в области энергетики и промышленности. Так же Украина отказывается от стремления в НАТО. Штаты де-юре признают Крым российским, а де-факто — контроль Москвы и над четырьмя освобожденными областями.

«Какие уступки предложила Россия, чтобы приблизить мир?» — спросил журналист Трампа.

«Прекращение боевых действий и то, что Россия не претендует на всю страну — это уже серьезная уступка», — ответил американский президент.

Смена курса на выстраивание диалога с Москвой заметна в западных медиа. Там все чаще озвучивают первопричины украинского конфликта. Ранее вышло интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова французскому журналу. А сегодня американский телеканал CBS опубликовал разговор с главой нашего МИДа о совместной работе над мирным соглашением.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине. Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении, прежде всего, потому, что президент Трамп, вероятно, единственный лидер на Земле, который признал необходимость устранения коренных причин этой ситуации, когда он сказал, что было огромной ошибкой втягивать Украину в НАТО, и это было ошибкой администрацией Байдена, и он хочет закончить это», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В европейском плане урегулировании конфликта указано, например, что лимитов для Киева на вооруженные силы быть не должно, а восстанавливать Украину придется, в том числе за счет российских активов. Зеленский планировал воспользоваться похоронами Папы Римского, где соберутся западные лидеры, и организовать саммит, видимо, в поддержку этих идей. Однако его попытки провалились — уже в итальянском МИДе, например, заявили, что это, как минимум, неуместно.