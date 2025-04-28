На Сахалине прошел чемпионат по робототехнике

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Он объединил более двух тысяч юных изобретателей.

Фото, видео: Юрий Смитюк/ТАСС; 5-tv.ru

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На Сахалине завершился международный чемпионат по робототехнике. В нем участвовали больше двух тысяч юных изобретателей. Команды три дня состязались в 12 направлениях. Среди них — скоростные заезды, робо-боулинг и разработка дизайна для роботов.

«В этом году тема сезона — это богатый урожай. Детям предлагалось в самом начале сезона — в октябре 2024 года — тема, по которой они должны были разработать проект, какое-то инженерное решение. Решить уже предоставленную организаторами задачу из имеющихся наборов робототезхники», — прокомментировал заместитель министра образования Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Призовой фонд чемпионата внушительный — более десяти миллионов рублей. Кроме того, команды разыграли шесть путевок на профильные международные турниры.

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На Сахалине прошел чемпионат по робототехнике

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