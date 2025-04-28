Елизавета Забелина выиграла чемпионат мира по киокусинкай в Токио

Каратистка из Санкт-Петербурга Елизавета Забелина выиграла чемпионат мира по киокусинкай.

Турнир проходил в Токио, на родине этого вида спорта. В финале россиянке противостояла лидер японской сборной. Как рассказала «Известиям» сама Забелина: соперница основательно подготовилась к поединку. Но подловить нашу спортсменку на ошибке и взять верх в итоге не смогла.

Совсем скоро Елизавета вернется в Петербург уже в статусе сильнейшей каратистки планеты. Дома отпразднует 24-й день рождения и продолжит тренировки. Ее цель — выиграть абсолютное мировое первенство, которое пройдет в 2027 году.