Спортивное шоу «Суперниндзя. Дети» возвращается на СТС

Новый сезон шоу «Суперниндзя. Дети» стартует 18 мая в 17:00 на СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ведущими проекта стали Роман Постовалов, Валерия Дергилева и Василий Артемьев. 86-метровую полосу с препятствиями попытаются покорить 180 юных атлетов из России и Белоруссии. Школьники поборются за главное звание «Суперниндзя» и призовой фонд — шесть миллионов рублей. Его разделит тройка победителей в трех возрастных категориях: 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет.

Фото: Пресс-служба СТС

Вселенная самого рейтингового спортивного телешоу страны «Суперниндзя» расширилась в 2024 году — тогда вышла детская версия популярной телепередачи. Приятным сюрпризом как для зрителей, так и героев стало финальное народное голосование на сайте СТС. В нем победил 10-летний Валерий Шубин, он неожиданно выиграл площадку для занятий ниндзя-спортом в родном городе Ярославль.

Телеканал построил в городе 36-метровую полосу с препятствиями, технически приближенную к трассе, которую планируют запустить на летних Олимпийских играх в 2028 году.

Фото: Пресс-служба СТС

«Развитие детско-юношеского спорта всегда имеет большое значение для воспитания молодого поколения. И очень важно, что телеканал СТС запустил такой уникальный проект, который популяризирует занятия спортом, позволяет детям проявить себя, показать свои физические возможности. Уверена, что участники проекта становятся примерами для своих сверстников, потому что их сила, ловкость, воля к победе не могут не вызывать восхищение. Не менее важно, что благодаря проекту „Суперниндзя. Дети“ в России строятся спортивные площадки, увеличиваются возможности для занятия спортом в разных городах. Желаю всей команде проекта успехов, а участникам — удачи», — прокомментировала Алина Кабаева, председатель совета директоров НМГ.

Из года в год полоса с препятствиями в шоу становится сложнее.

«Уровень юных атлетов сильно поднялся за этот год и приближается к взрослым участникам, а в некоторых моментах даже выше. Мотивации у детей тоже побольше, поэтому препятствия стали намного сложнее и правила теперь как во взрослой версии шоу», — отметил тренер и судья проекта, победитель взрослой версии шоу «Суперниндзя» Юрий Прокудин.

На съемках Романа Постовалова покорила смелость юных участников.

Фото: Пресс-служба СТС

«Все дети классные, все они пришли с недетскими проблемами. Зачастую настрой у них посерьёзнее, чем у взрослых. Почувствовал гордость за подрастающее поколение! А ещё возникло классное ощущение: неважно, откуда ты, из деревни или мегаполиса, детское упорство и целеустремлённость побеждают все», — признался он.

Во время съемок ведущая Валерия Дергилева отметила праздник — свой день рождения.

«Моя гримерка превратилась в комнату выписки младенца, потому что меня окружало огромное количество шариков разных видов и цветов, а команда шоу подарила мне вкусный и красивый торт. И, знаете, как было трогательно слышать с трибун детские голоса, которые кричали «С днем рождения!», — вспоминает она.