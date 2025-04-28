Министр иностранных дел России в интервью CBS подчеркнул, что Украина предпочитает продолжать конфронтацию.

Киев под прикрытием Брюсселя пытается всячески помешать урегулированию украинского конфликта. Режим президента Украины Владимира Зеленского и его европейские сторонники сопротивляются всем мирным инициативам, в частности, усилиям президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью американской телекомпании CBS. По словам главы нашего МИД, агрессивно настроенная Европа по-прежнему планирует использовать прекращение огня только как передышку для боевиков Вооруженных сил Украины и возможность поставить Украине дополнительное оружие. Много времени ведущая уделила попыткам выведать у Сергея Лаврова детали российско-американских мирных переговоров. Однако, как парировал дипломат: «мы вежливые» и серьезные люди, в отличии от Зеленского, не ведем мегафонную дипломатию. Пришлось говорить о том, что утекло в прессу. В частности, о предложении американцев взять под контроль управление Запорожской АЭС.

«Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации „Росатом“ под наблюдением персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг. Что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках. Не думаю, что возможны какие-либо изменения», — заявил Сергей Лавров.

Конечно, говорили и о статусе Крыма. При этом ведущая очень странно поставила вопрос: «нравятся ли мистеру Лаврову заявления Дональда Трампа о том, что полуостров официально находится под контролем России с 2014 года?» Сергей Лавров ответил коротко: американский лидер просто сказал правду — Киев потерял Крым много лет назад, и это больше не обсуждается. А уже через несколько часов эту мысль развил и сам Дональд Трамп, которого, похоже, вопрос про полуостров начал заметно раздражать.

«Зеленский готов отказаться от Крыма?» — спросили у главы США.

«О, я думаю, да. Послушайте, вопрос Крыма стоял 12 лет назад. Это президент Обама отдал его без единого выстрела. Так что не говорите со мной о Крыме. Поговорите с (бывшими президентами США — Прим. ред.) Бараком Обамой и Джо Байденом», — ответил он.

Комментируя короткую встречу с главой киевского режима, Дональд Трамп отметил, что Крым на ней обсуждался вскользь. Со слов американского президента, Владимир Зеленский вновь просил оружие.