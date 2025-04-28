Влетела в скалу: лодка с туристами перевернулась в Дагестане

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

Лодка с туристами перевернулась в Дагестане

Влетела в скалу: лодка с туристами перевернулась в Дагестане

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Погибла одна женщина, есть пострадавшие.

В Сулакском каньоне в Дагестане перевернулась лодка с туристами, рассказал источник 5-tv.ru. Погибла одна женщина 1992 года рождения, восемь человек пострадали. По словам собеседника, у людей диагностировали ушибы и царапины.

«Всех пострадавших доставят в больницу для обследования», — уточнил источник.

Изначально сообщалось о том, что травмы получили три человека.

Лодка перевернулась в Сулакском каньоне в районе гидроэлектростанции из-за столкновения со скалой. Сейчас на месте происшествия работают спасатели ведомства, а также представители государственной инспекции по маломерным судам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса. В ДТП пострадали примерно 35 человек. Об этом стало известно из сообщения регионального управления МВД России, которое было опубликовано на странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Влетела в скалу: лодка с туристами перевернулась в Дагестане

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