Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Московский городской суд оставил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, и ее бывшего супруга Артема под домашним арестом. Сетевые знаменитости обвиняются в незаконном выводе из страны 250 миллионов рублей. Об этом адвокат блогеров рассказал источнику 5-tv.ru.

До этого 24 марта Троицкий районный суд Москвы продлил арест Артема Чекалина на два месяца до 26 мая. Тогда адвокат Валерии заявлял, что подсудимая боится покидать дом из-за электронного браслета.

Как отмечало следствие, пара совместно с партнером по бизнесу продавала фитнес-марафоны в Интернете. Договоры инфлюенсеры заключали с иностранными юридическими лицами, тогда как оплата происходила на счета финансовых организаций из-за рубежа. В контролирующие валютные операции учреждения блогеры направляли документы, в которых указывали ложные данные об основаниях, целях и назначении переводов.

В ходе первого допроса Лерчек признала вину. Однако на суде отказалась от прошлых слов.

Известно, что имущество Лерчек арестовали, а денежные средства на ее счетах заблокировали, пока идет судебное разбирательство.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогеру Лерчек продлили домашний арест.