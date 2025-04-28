Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Ее обвиняют в незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее экс-супруга

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Московский городской суд оставил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, и ее бывшего супруга Артема под домашним арестом. Сетевые знаменитости обвиняются в незаконном выводе из страны 250 миллионов рублей. Об этом адвокат блогеров рассказал источнику 5-tv.ru.

До этого 24 марта Троицкий районный суд Москвы продлил арест Артема Чекалина на два месяца до 26 мая. Тогда адвокат Валерии заявлял, что подсудимая боится покидать дом из-за электронного браслета.

Как отмечало следствие, пара совместно с партнером по бизнесу продавала фитнес-марафоны в Интернете. Договоры инфлюенсеры заключали с иностранными юридическими лицами, тогда как оплата происходила на счета финансовых организаций из-за рубежа. В контролирующие валютные операции учреждения блогеры направляли документы, в которых указывали ложные данные об основаниях, целях и назначении переводов.

В ходе первого допроса Лерчек признала вину. Однако на суде отказалась от прошлых слов.

Известно, что имущество Лерчек арестовали, а денежные средства на ее счетах заблокировали, пока идет судебное разбирательство.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогеру Лерчек продлили домашний арест.

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