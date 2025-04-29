«Берешь прут»: украинский актер призвал бить детей за использование русского языка

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Актер из Украины Богдан Бенюк считает нужны бить говорящего по-русски ребенка

Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что именно из-за таких намерений необходима денацификация Незалежной.

Украинский актер Богдан Бенюк высказался с призывом бить детей, использующих русский язык. Об этом стало известно из сообщения украинского издания «Страна.ua», которое опубликовало видеофрагмент с участием артиста.

Осуществлять задуманное сам Бенюк намерен радикально, что следует из озвученного им видения ситуации.

«Берешь прут. И <бьешь> прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык», — заявил он.

Артист, судя по его высказыванию, решил вступать в схватки с несовершеннолетними, говорящими по-русски.

«Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — дополнил Бенюк.

В издании отметили, что в Конституции Украины закреплена гарантия, по которой позволено свободное использование и развитие русского языка.

В это же время официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв со стороны Бенюка. Она напомнила, что именно из-за таких намерений, как у украинского артиста, необходима денацификация Украины.

«Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве женщина устроила скандал и оскорбила ребенка из-за русского рэпа, который тот слушал на улице. Украинка высказала в отношении мальчика оскорбление и угрожала, что вызовет полицию.

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