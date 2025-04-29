Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области

НАТО на учениях отрабатывает, в частности, сценарии захвата Калининградской области. Об этом ТАСС рассказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

В конце прошлого года в Финляндии и на Балтике начались крупные учения НАТО с целью «отработки международной военно-морской операции». В феврале стало известно о том, государства-участники НАТО договорились о создании на Балтике «миссии морского патрулирования».

«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии <…> захвата Калининградской области», — сказал Патрушев.

Он добавил, что другими целями водных учений альянса является отработка превентивных ударов по местам постоянного базирования сил ядерного сдерживания РФ, а также блокирование судоходства в водах Черного и Балтийского морей.

Патрушев обратил внимание на то, как премьер Великобритании Кир Стармер угрожает России «сомнительной мощью давно износившегося английского флота». Он также добавил, что Запад бредит «сценариями ядерного апокалипсиса».

Ранее, писал 5-tv.ru, Патрушев заявил о приближении России к завершению спецоперации.