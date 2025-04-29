Он напомнил, что мужество героев Великой Отечественной стало примером для всех поколений.

Россия близка к успешному завершению специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что перед важной датой — 80-летием Победы — особенно важно чтить подвиги героев Великой Отечественной войны.

«Мы склоняем головы перед подвигом героев Великой Отечественной войны, проявивших лучшие свои личностные качества, чтобы отстоять Родину, сокрушить фашизм и подарить мир. Их мужество стало примером для всех поколений», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что участники специальной военной операции (СВО), как и их доблестные предки, участвуют в боевых действиях, чтобы сразить вражеские силы.

» Уастники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — отметил Патрушев.

Он также указал, что, как и во время Второй мировой войны, человечество оказалось перед выбором между новой кровопролитной бойней и справедливым мироустройством, в котором каждая страна обладает суверенитетом и правом на безопасность.

Ранее, писал 5-tv.ru, Патрушев отметил, что на геологоразведку в прошлом году было направлено более 450 млрд рублей.