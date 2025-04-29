«Контуры нашей победы»: Патрушев заявил о приближении РФ к завершению СВО

Николай Патрушев: Россия стала еще ближе к успешному завершению СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Он напомнил, что мужество героев Великой Отечественной стало примером для всех поколений.
Россия близка к успешному завершению специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Он отметил, что перед важной датой — 80-летием Победы — особенно важно чтить подвиги героев Великой Отечественной войны.
«Мы склоняем головы перед подвигом героев Великой Отечественной войны, проявивших лучшие свои личностные качества, чтобы отстоять Родину, сокрушить фашизм и подарить мир. Их мужество стало примером для всех поколений», — сказал он.
Патрушев подчеркнул, что участники специальной военной операции (СВО), как и их доблестные предки, участвуют в боевых действиях, чтобы сразить вражеские силы.
» Уастники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — отметил Патрушев.
Он также указал, что, как и во время Второй мировой войны, человечество оказалось перед выбором между новой кровопролитной бойней и справедливым мироустройством, в котором каждая страна обладает суверенитетом и правом на безопасность.
Ранее, писал 5-tv.ru, Патрушев отметил, что на геологоразведку в прошлом году было направлено более 450 млрд рублей.
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