«Контуры нашей победы»: Патрушев заявил о приближении РФ к завершению СВО

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Николай Патрушев: Россия стала еще ближе к успешному завершению СВО

Патрушев: контуры победы России в СВО уже хорошо просматриваются

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Тема:
Спецоперация

Он напомнил, что мужество героев Великой Отечественной стало примером для всех поколений.

Россия близка к успешному завершению специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что перед важной датой — 80-летием Победы — особенно важно чтить подвиги героев Великой Отечественной войны.

«Мы склоняем головы перед подвигом героев Великой Отечественной войны, проявивших лучшие свои личностные качества, чтобы отстоять Родину, сокрушить фашизм и подарить мир. Их мужество стало примером для всех поколений», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что участники специальной военной операции (СВО), как и их доблестные предки, участвуют в боевых действиях, чтобы сразить вражеские силы.

» Уастники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — отметил Патрушев.

Он также указал, что, как и во время Второй мировой войны, человечество оказалось перед выбором между новой кровопролитной бойней и справедливым мироустройством, в котором каждая страна обладает суверенитетом и правом на безопасность.

Ранее, писал 5-tv.ru, Патрушев отметил, что на геологоразведку в прошлом году было направлено более 450 млрд рублей.

Тема:
Спецоперация
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