В ожидании отопительного сезона: «Нафтогаз» получил кредит на закупку топлива

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

«Нафтогаз» получила от ЕБРР кредит на закупку топлива

В ожидании отопительного сезона: «Нафтогаз» получил кредит на закупку топлива

Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

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Компания вложила полученные средства в закупку одного миллиарда кубометров газа.

«Нафтогаз» получил первый кредит на импорт топлива. Теперь украинская компания вкладывает полученные миллионы в закупку одного миллиарда кубометров газа, пишет издание EADaily.

Национальная компания получила сумму в 270 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По словам представителей компании, кредит поможет им подготовиться к зиме, создав стратегические запасы газа.

«Что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона», — уточнил председатель правления компании Роман Чумак.

В настоящий момент на европейских биржах тысяча кубометров газа стоит 340 евро. Таким образом, «Нафтогаз» сможет закупить около 800 миллионов кубометров с помощью полученных средств.

Стоит отметить, что полностью решить проблему истощенных хранилищ на Украине невозможно. Ранее это пытались сделать грантом в 140 миллионов евро от норвежского правительства, а также контрактом с польской Orlen на 300 кубометров. Всего выходит 1,5 миллиарда.

В «Нафтогазе» заявляли, что необходимый минимум — 4,5 миллиарда кубометров, а реальная потребность может превышать шесть миллиардов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине признали закупку российского газа.

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