Патрушев: Росприроднадзор проверит предприятия без комплексных экологических разрешений

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 32 0

С 1 января вступил в силу закон, обязывающий крупные предприятия получить комплексные экологические разрешения.

Патрушев: Росприроднадзор проверит предприятия без комплексных экологических разрешений

Фото: © РИА Новости/Александр Патрин

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Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев обсудил получение комплексных экологических разрешений с руководством профильных ведомств, регионов и представителей аппаратов Полномочных представителей президента страны в  федеральных округах.

«Наша задача — повышать уровень ответственности бизнеса к окружающей среде. Предприятия должны планомерно отказываться от устаревших и ресурсоемких технологий в пользу более современных и экологичных, безопасных для окружающей среды и для людей. В числе должников есть социально значимые объекты, что вызывает наибольшее беспокойство. Со стороны Правительства были обеспечены все необходимые условия для получения комплексных экологических разрешений, в том числе были вдвое сокращены сроки их выдачи», — прокомментировал Патрушев.

С начала 2025 года в силу вступил закон, который обязывает крупные предприятия иметь комплексные экологические разрешения. Это касается, в том числе предприятий, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальные объекты и предприятий сельского хозяйства, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду — в негативном ключе. Данные документы будут подтверждать соблюдение экологических требований или наличие планов по модернизации производств.

Патрушев добавил, что многие объекты, не поддававшие заявки, сосредоточены в Дагестане, Саратовской и Московской областях. В Калининградской области, Ингушетии и Северной Осетии-Алании разрешение не получил ни один объект.

Вице-премьер поручил Росприроднадзору организовать внеплановые проверки на объектах, не получивших разрешения вовремя. За отсутствие разрешений предусмотрены санкции: стократный повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду и штрафы.

Патрушев в заключение дал поручение актуализировать справочники, которые содержат технологические показатели наилучших доступных технологий.

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Патрушев: Росприроднадзор проверит предприятия без комплексных экологических разрешений

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