Дело с душком: нелегальную рыбную ферму нашли в подвале многоэтажки в Ярославле

Из-за перегрузки электросети в подвале произошел пожар, после чего выяснилось, что неизвестные разводили там осетров.

Тайну ярославского подвала пытаются разгадать жители многоэтажки, которые случайно обнаружили под домом секретные бассейны с осетрами. Раскрыть подпольный бизнес помог пожар, возникший из-за перегруженных электросетей. Рыбу разводили на продажу, а электричество тянули из дома. Корреспондент «Известий» Иван Литомин разобрался, кто разрешил устроить ферму в жилом доме и кто ответит за запах, который годами терпели жильцы.

Новый замок на подвале ярославской многоэтажки висит уже второй день. Местных жителей сюда не пускают. Ведь еще недавно здесь произошло чрезвычайное происшествие (ЧП). Пожарные, спасатели, дым. И этот же подвал. А внутри два бассейна.

Постоянный гул насоса, запахи, шум воды. В этом подвале разводили осетров. Рыбу и икру готовили на продажу. Неизвестные бизнесмены арендовали у управляющей компании помещение и установили туда две чаши. Судя по кадрам изнутри подвала, в одной чаше жили особи постарше, а в другой — мальки. От посторонних глаз подпольный бизнес скрывали.

Все оборудование было подключено к общедомовым сетям. Насосы, очистные, приборы подачи воды и измерения температуры. В конце концов напряжения не хватило, и электросчетчик загорелся.

«Я говорю, что там будет? Он говорит, мы просто ремонт делаем. С ума чуть не сошли. Нам пожарные сказали, что у вас там два аквариума. С рыбками. Скорее всего, типа из-за них щиток загорелся», — рассказала одна из жительниц дома.

Насколько законно рыбную ферму обустроили в подвале многоэтажки? Кто должен был за ней следить? А главное, кто теперь ответит за произошедшее? Ведь щиток сгорел, а за электричество, получается, все это время платили жильцы.

«Электрооборудование и вообще любое инженерное оборудование должны осматривать управляющая компания совместно с председателем и с правлением, с кем-то из представителей товарищества собственников жилья», — заявила эксперт промышленного и гражданского строительства Эльвира Ярыгина.

Сами бизнесмены после ЧП просто скрылись. Их и до этого здесь почти никто не знал, а теперь и подавно. Осетров, кстати, забрали с собой. А вот два бассейна пока, говорят, остались внутри подвала. Куда теперь переедет незаконный бизнес — неизвестно. Но жильцы этой многоэтажки за сохранностью своего подвала теперь следить будут еще более пристально.