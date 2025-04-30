ФСБ задержала украинских агентов, готовивших покушение на участника СВО

Правоохранители задержали троих агентов украинских спецслужб, готовивших покушение в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на военнослужащего добровольческого батальона, участника спецоперации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Двое злоумышленников готовили теракт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), однако бомба взорвалась при сборке. Результат — две разрушенные квартиры и пятеро пострадавших, в числе которых подозреваемые. Об этом сообщили в СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«При сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт», — сказано в сообщении ведомства.

Фигуранты дела — уроженец Украины и гражданин Белоруссии. Оба являются агентами украинских спецслужб. Объектом теракта должен был стать военный добровольческого батальона Министерства обороны РФ, участвующий в специальной военной операции (СВО).

Еще один подозреваемый — гражданин Молдавии. Известно, что именно он привез в Югру компоненты СВУ, полученные от украинского агента в городе Ивано-Франковске. Злоумышленник воспользовался личным автобусом, чтобы провести груз через Польшу, Литву и Белоруссию. Он спрятал компоненты взрывчатки в аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства инцидента, назначены взрывотехническая, химическая и прочие экспертизы.

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