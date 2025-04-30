Вынесен приговор агенту СБУ, пытавшемуся отравить российских летчиков

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Неудавшегося отравителя летчиков в Армавире приговорили к 27 годам колонии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Прокуратура сочла его слишком мягким.

Двадцать семь лет заключения сегодня получил агент украинских спецслужб, которому дали задание организовать отравление выпускников летного училища в Армавире. Военный суд Ростова-на-Дону признал Егора Семенова виновным в теракте и госизмене.

Напомним, что осенью 2023 года именно этот человек отправил партию ядовитого алкоголя вместе с тортом на банкет летчиков по случаю окончания учебы. Но офицеры были максимально осторожны, начали выяснять от кого посылка. В итоге ее отправили на экспертизу, где и стало понятно, что выпивка и торт отравлены.

Прокуратура считает приговор Семенову слишком мягким и намерена добиться наказания в виде пожизненного лишения свободы.

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