Казнить нельзя помиловать: Вован и Лексус доказали важность закона о контроле иноагентов

Такой вывод помогло сделать ток-шоу «Честный спор».

Пранк Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса) над солистом группы «Би-2» Левой (настоящее имя — Егор Бортник*) подтвердил, что решение Минюста о признании некогда знаменитостей иностранными агентами было важным и правильным. Такой вывод удалось сделать благодаря первому выпуску молодежного политического ток-шоу «Честный спор».

На площадке встретились популярный блогер Николай Соболев и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Формат шоу — дебаты «за и против». Участники изложили свою позицию и аргументы в вопросе о том, как следует поступать с иноагентами: наказывать их или прощать?

Борис Чернышов отметил, что иноагенты — это люди, которые осознанно действуют в интересах других стран. Они — угроза, которой необходимо противостоять. Деятельность иноагентов должна сурово пресекаться, особенно в нынешней ситуации, убежден Чернышов. Его поддержали актриса и общественный деятель Яна Поплавская и заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Стороны привели множество аргументов. Рассудить их предстояло третейским судьям — Вовану и Лексусу. Они поддержали сторону Чернышова и отметили, что многие из тех, кто сейчас включен в реестр иноагентов — их собеседники, а потому они точно знают, что обвинения в их сторону правдивы.

В качестве примера Вован и Лексус привели разговор с группой «Би-2». Тогда они услышали от солиста, что, если бы у него хватило денег, он бы купил HIMARS — американскую систему залпового огня — для понятных целей.

«Ну был у тебя друган. Приходил он к тебе все время домой. Это очень понятный пример: он ел, пил, ночевал, ты его другом называл. И вдруг этот человек в ситуации СВО обливает твою семью грязью на всех углах, делает мерзости, предает тебя. Ты его когда-нибудь пустишь обратно? Ты его простишь?» — рассуждает Яна Поплавская.

«Честный спор» — первый проект в российской медиасфере, который позволяет вовлекать в политические дискуссии молодежную аудиторию. Создатели шоу объяснили, что цель проекта — разрушить стереотип об отсутствии возможности конструктивного диалога между оппонентами с принципиально разными взглядами. Премьерный выпуск можно посмотреть на Youtube-канале Николая Соболева и в социальных сетях проекта «Телега Online».

* — признан в РФ иностранным агентом.