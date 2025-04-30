«Не рассказывали мне»: дочь Волочковой сохранила в тайне планы на медовый месяц

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 43 0

Дочь Анастасии Волочковой не поделилась с ней планами на медовый месяц

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Артистка предположила, что молодожены пока не собираются покидать Санкт-Петербург.

Дочь народной артистки РФ Анастасии Волочковой Ариадна и ее возлюбленный Никита Григорян не поделились с балериной своими планами на медовый месяц. Об этом Анастасия рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Ариадна с Никитой вроде вообще не собираются медовый месяц проводить. Для них самое главное — венчание, которое прошло в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины. Они этому событию предали очень большое значение, а через пару дней у нас была свадьба в особняке Мясникова», — предположила артистка.

Известно, что свадьба Ариадны и Никиты прошла в узком кругу — в списке гостей было не больше 30 имен. Дочь артистки настояла на том, чтобы вечеринку организовали в стиле «Гэтсби». Платье невесты было очень скромным, мать участия в выборе наряда не принимала. Зато Анастасия подарила дочери на свадьбу эксклюзивные жемчужные украшения — символ чистоты и семейного счастья.

«Про путешествие, честно, даже не рассказывали мне. Думаю, что пока не планируют. Если запланируют и расскажут, о я об этом сообщу конечно», — пообещала Анастасия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Волочкова назвала дату венчания дочери.

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