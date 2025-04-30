Путин заявил о приоритете мнения жителей в переименовании Волгограда в Сталинград

Президент РФ Владимир Путин не против переименования Волгограда в Сталинград, но решение, по его словам, должны принимать жители города. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал президент.

Путин отметил, что в изменении названия имеется логика. По его словам, в случае деидеологизирования Сталинграда оно будет связано в Победой.

«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название, то, конечно, оно связано с Победой», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что подумает над этим вопросом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин встретился с американским кинорежиссером и сценаристом Оливером Стоуном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые», на котором Путин и Стоун ранее выступили с лекциями.