Владимир Путин встретился с кинорежиссером Оливером Стоуном

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Их беседа состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые».

Владимир Путин встретился с кинорежиссером Оливером Стоуном

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин встретился с американским кинорежиссером и сценаристом Оливером Стоуном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые», на котором Путин и Стоун ранее выступили с лекциями.

Кинорежиссер после рукопожатия с президентом заявил, что очень рад его видеть. Стоун поинтересовался у Путина, как у него дела. Российский президент ответил, что у него все хорошо.

Дальнейшая беседа главы РФ и режиссера была продолжена без камер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские СМИ, а также соцсети постоянно повторяли ложь про Россию и делали все, чтобы люди поверили в эту ложь, заявил режиссер Оливер Стоун.

По его словам, пропаганда на Западе — это огромная империя. Она намного больше и сильнее, чем он предполагал. Помимо этого, по словам режиссера, к этой самой пропаганде прибегал экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден для того, чтобы «ослабить» РФ в связи с украинским конфликтом.

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Владимир Путин встретился с кинорежиссером Оливером Стоуном

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