Трамп: Маск может «сколько угодно» оставаться в администрации США

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

На прошлой неделе бизнесмен сообщил о планах сократить свое время, отведенное на работу в правительстве.

Трамп разрешил Маску «сколько угодно» оставаться в администрации США

Фото: Evan Vucci/AP/TASS

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Президент США Дональд Трамп предложил миллиардеру Илону Маску остаться в должности главы департамента эффективности правительства США (DOGE). Он разрешил своему советнику оставаться в администрации Штатов столько, сколько тот захочет. Соответствующее заявление американский лидер сделал на заседании кабинета министров, на котором присутствовал и Маск.

«Ты можешь оставаться так долго, как захочешь», — цитирует Трампа журнал Newsweek.

Предприниматель работает в DOGE на общественных началах, срок его полномочий составляет 130 дней. И несколько дней назад он сообщил, что планирует сократить свое участие в жизни департамента в связи со снижением прибыльности его автомобильного бизнеса — компании Tesla. К Маску обратились обеспокоенные инвесторы, отметив, что показатели доходности упали на 71% в сравнении с прошлым годом.

Вот и президент США заявил, что понимает своего советника и осознает, что он может вернуться в своим автомобилям. На заседании Кабмина Трамп подчеркнул, что Маск многим пожертвовал ради работы в департаменте, и ему пришлось терпеть несправедливое отношение. Приглашение остается в силе, вот только владелец Tesla предупреждал, что его занятость в DOGE может стать частичной уже в мае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илон Маск публично высмеял заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о военной помощи США.

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