Маск высмеял заявление Зеленского о военной помощи США

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 42 0

Он не смог сдержать эмоций после нового заявления украинского президента.

Маск высмеял заявление Зеленского о военной помощи США

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Бизнесмен Илон Маск с иронией отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об учете американских средств, выделенных Незалежной. В своей соцсети X миллиардер опубликовал пост, где назвал слова украинского президента «самым смешным, что он прочитал за весь день».

В опубликованном в четверг, 24 апреля, интервью журналисту Бену Шапиро Зеленский заявил, что каждый цент из многомиллиардной помощи Киеву от США «отслежен и учтен», пишет Газета.ру.

Маск неоднократно критиковал объемы американской помощи Украине, называя их «безумными» и требуя расследования их использования. В частности, публиковал в соцсети Х пост с предложением предоставить Зеленскому амнистию в нейтральной стране в обмен на «мирный переход к демократии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для Дональда Трампа, по его словам, договориться с Зеленским оказалось сложнее, чем с Россией. Президент США сообщил, что встреча с российским лидером может пройти уже в ближайшее время. Однако о возможных переговорах с президентом Украины в Италии он высказался более сдержанно.

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