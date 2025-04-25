Маск высмеял заявление Зеленского о военной помощи США

Бизнесмен Илон Маск с иронией отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об учете американских средств, выделенных Незалежной. В своей соцсети X миллиардер опубликовал пост, где назвал слова украинского президента «самым смешным, что он прочитал за весь день».

В опубликованном в четверг, 24 апреля, интервью журналисту Бену Шапиро Зеленский заявил, что каждый цент из многомиллиардной помощи Киеву от США «отслежен и учтен», пишет Газета.ру.

Маск неоднократно критиковал объемы американской помощи Украине, называя их «безумными» и требуя расследования их использования. В частности, публиковал в соцсети Х пост с предложением предоставить Зеленскому амнистию в нейтральной стране в обмен на «мирный переход к демократии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для Дональда Трампа, по его словам, договориться с Зеленским оказалось сложнее, чем с Россией. Президент США сообщил, что встреча с российским лидером может пройти уже в ближайшее время. Однако о возможных переговорах с президентом Украины в Италии он высказался более сдержанно.