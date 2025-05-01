«Люблю и сомневаюсь»: режиссер Марк Горобец о подходе к работе

Он также дал совет, как «раскрыть» артиста.

Российский режиссер и продюсер Марк Горобец, создавший «Тур с Иванушками» и «Закрытаую школу», считает, что в своей карьере пока не достиг «невероятного кино», при этом признался, что все свои работы любит. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии в области операторского искусства «Белый квадрат».

«Кино — это как дети. И какие-то из них старшенькие, какие-то младшенькие, какие-то более беспокойные <…> Вы знаете, у меня нет какой-то — меня часто спрашивают об этом — работы, про которую могу сказать, „Вау!“. Я каждую по-своему люблю, в каждой по-своему сомневаюсь. Но на данный момент у меня еще нет работы, где я бы мог сказать: вот это невероятное кино», — рассказал Горобец.

Он подчеркнул, что кинопроизводство — целый организм, где важна роль не только режиссера. Горобец назвал операторов «сотворцами», подчеркнув, что это «не просто люди в наушниках».

Горобец добавил, что вниманием и хорошим отношением артиста можно раскрыть, даже если сначала кажется, что отдачи мало.

«Он в ответ дает в десять аз больше <…> И я все время говорю: это такой огромный сосуд, в котором очень важно, как только откуда это убывает, сразу наполнять», — заключил режиссер.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фоторепортаж с красной дорожки спортивной драмы «Финал» — о легендарной победе сборной России по волейболу на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.