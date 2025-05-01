В России вводят уголовную ответственность за несообщение о диверсии

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 172 0

Возможны и другие наказания, кроме лишения свободы.

В России введут наказание за несообщение о диверсии

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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Со 2 мая в Российской Федерации вводится уголовная ответственность за несообщение правоохранительным органам о готовящихся, совершаемых или уже совершенных диверсиях и деяниях, связанных с ними. Речь идет о поправке к статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»), соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

К таким деяниям относятся: содействие диверсии, прохождение обучения для осуществления диверсионной деятельности и организация диверсионного сообщества или ж непосредственное в нем участие.

Наказанием может служить тюремное заключение сроком до одного года, штраф в пределах до суммы дохода за шесть месяцев, или же принудительные работы сроком до года.

21 апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за несообщение о подготовке диверсии

В феврале этого года СК РФ сообщил, что зафиксировал растущее число поджогов, диверсий и преступлений террористической направленности по стране. Так, в прошлом году следователи направили в суд на 40% больше таких дел, чем в 2023 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский лидер подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ, а также за призывы к вводу санкций против страны из личных корыстных побуждений.

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