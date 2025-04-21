Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 40 0

Наказание будет грозить тем гражданам, которые помогают международным организациям, в которых не принимает участие Россия.

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, а также за призывы к вводу санкций против страны из личных корыстных побуждений. Документ был размещен на специальном сайте официального опубликования правовых актов.

Известно, что наказание будет грозить и тем гражданам, которые помогают международным организациям, в которых не принимает участие Россия. За нарушение этого законопроекта будет инициироваться уголовное преследование должностных лиц в виде лишения свободы на срок до семи лет.

А вот за призывы к санкциям против РФ человеку может грозить заключение на срок до пяти лет. Кроме того, по новому закону ужесточится ответственность за дискредитацию ВС РФ на фоне личной неприязни или ради получения материальной выплаты. За каждое из нарушений также может быть конфисковано личное имущество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Договор предполагает взаимовыгодное и равноправное партнерство, а также общую работу двух государств в различных сферах. Имеется в виду такие области, как оборона, политика, безопасность, торговля, инфраструктура, наука, культура, энергетика, транспорт, а также коммуникации и инвестиции.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:44
Путин в Национальном центре «Россия» наградил победителя премии «Служение»
17:42
Роккоко уже неликвид? Почему квартиру Волочковой никто не хочет покупать
17:25
Семейная трагедия длиною в семь лет: суд вынес посмертный приговор Михаилу Хачатуряну
17:10
Скандал с авиакомпанией: сотни туристов не могли улететь в Египет из-за задержек рейсов
16:55
Россия и Казахстан обсудили сохранение исторической памяти
16:45
Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ

Сейчас читают

«Аналитека» NYT: Россияне разочарованы отсутствием результатов по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Сыгравший Буратино актер раскрыл сумму гонорара за легендарную роль
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года