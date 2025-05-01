«Я создан не для работы»: Шаляпин поглумился над россиянами в День труда

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 40 0

Шаляпин поглумился над россиянами в День труда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Прохор Шаляпин/aChaliapin; 5-tv.ru

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Артист на видео лежит на царском ложе с бокалом.

Певец Прохор Шаляпин поздравил россиян с праздником 1 мая. Об этом стало известно из его Telegram-канала.

Артист, известный не только своим самобытным голосом, но и ярким сценическим образом, всегда искренне делится своими чувствами с фанатами. Вот и этот раз не стал исключением. Несмотря на то, что образ жизни певца не соответствует контексту праздника, он не стесняется быть самим собой и подбадривать тех, кто трудится на самом деле.

«Друзья мои, мир, труд, май! С 1 мая Вас, друзья! Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — сказал артист.

Этот праздник символизирует надежды на лучший завтрашний день и важность труда в жизни каждого человека. В России 1 мая традиционно проходят акции, демонстрации и различные культурные мероприятия, объединяющие людей на фоне весеннего пробуждения природы. Эти мероприятия традиционно наполняют улицы городов яркими красками и позитивной энергией: люди надевают праздничные одежду, несут флаги и плакаты, выражая свои взгляды и ценности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шаляпин потратил 14 млн рублей на подарок.

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