Собянин поручил провести подготовку к отопительному сезону до 1 сентября

На заседании Президиума Правительства Москвы рассмотрели доклад заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова об итогах работы комплекса городского хозяйства в осенне-зимний период 2024–2025 годов и задачах по подготовке к следующему сезону. Сергей Собянин поручил завершить необходимые работы до 1 сентября.

С мая по август предстоит подготовить к отопительному периоду свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34,6 тысячи жилых домов, около 8,6 тысячи социальных объектов и больше 30,8 тысячи объектов экономики.

Городские службы проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных систем и оборудования в котельных, центральных тепловых пунктах, на объектах большой энергетики, уделят внимание инженерным сетям тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.

К новому осенне-зимнему периоду подготовят 13 ТЭЦ, 38 районных тепловых станций, 42 квартальные тепловые станции и 97 малых котельных. На объектах ПАО «Мосэнерго» запланировано провести ремонтные работы на 10 энергоблоках, 36 паровых турбинах, 23 парогазовых и газотурбинных установках, 46 энергетических и 233 водогрейных котлах. Профилактические работы выполнят на 442 сетевых насосах, 58 сетевых подогревателях и бойлерах, 62 электрических генераторах и 77 трансформаторах.

Специалисты ПАО «МОЭК» займутся ремонтом 45 тепловых станций и 91 отопительной котельной, 10 833 тепловых пунктов, а также проведут капитальный ремонт и реконструкцию 167 километров тепловых сетей.

Гидравлические испытания затронут 18,9 тысячи километров тепловых сетей. Часть работ по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду началась в марте: приступили к опрессовке водоводяных подогревателей там, где для этого не требуется отключение потребителей. В полном объеме к новому сезону подготовят около 130 тысяч километров электрических сетей. Запланирована реконструкция 252 километров сетей и ремонт 2120 трансформаторных подстанций.

Помимо этого, предстоит провести профилактический осмотр 13,1 тысячи километров водопроводных сетей и магистралей, около пяти тысяч километров канализационных сетей. Сотрудники АО «Мосводоканал» отремонтируют 6218 колодцев, 263 пожарных гидранта и подготовят к работе в зимних условиях 399 водоразборных колонок.

Минувшей зимой в Москве отмечался умеренный уровень осадков. Выпало 113 сантиметров снега — примерно три четверти климатической нормы (152 сантиметра). Интенсивные снегопады наблюдались в декабре 2024 — январе 2025-го (57 сантиметров осадков) и в апреле этого года (30 сантиметров). Через нулевую отметку температура переходила 86 раз. В городе работал 4051 объект зимнего отдыха. Это катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, универсальные спортивные площадки, ледяные и снежные горки.