Захватили и уничтожили: в Екатеринбурге выставили трофейную технику НАТО

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

В Екатеринбурге открылась выставка трофейной техники НАТО

Фото, видео: 5-tv.ru

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На нее пришли посмотреть более десяти тысяч человек.

Выставка трофейной техники НАТО «Сила в правде — гордость и Победа» открылась в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск „Центр“ в ходе боевых действий на фронтах специальной военной операции, которая сегодня открылась в Екатеринбурге, в первые часы работы посетили более 10 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Экспозицию из 28 единиц техники разместили в Центральном парке им. Маяковского. Среди представленных трофеев — 16 «новинок», которые не выставлялись раньше. Посетители смогут увидеть Танк M1 «Абрамс», БМП «Бредли» и «Мардер», БТР YPR-765, FV103 Spartan, VAB, БТР-4 «Буцефал», бронеавтомобили MaxxPro, Roshel Senator, Козак.

«Каждый экспонат — это результат работы военнослужащих группировки войск „Центр“ и специалистов оборонных предприятий. Прикасаясь к представленным образцам, можно прочувствовать, как под шквальным огнем наши бойцы, презирая страх, идут вперед и жгут броню противника», — отметил заместитель полпреда Президента в Уральском федеральном округе Александр Калиберда.

На специальных площадках также представят около 100 единиц стрелкового вооружения, порядка десяти видов беспилотников, а также ударные FPV-дроны.

Выставка продлится до 10 мая. В прошлом году ее посетили почти 1,4 миллиона человек из 13 регионов России.

Также на выставке прошла церемония награждения государственными орденами, медалями «За отвагу». Они были присвоены военнослужащим танкового соединения ЦВО.

Впервые передвижная выставка «Сила в правде — гордость и победа» была проведена в июне 2024 года. Она была открыта в городе Верхняя Пышма Свердловской области, а завершила свою работу в Ульяновске в конце ноября того же года.

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