На Украине сообщили об эксгумации захоронений советских солдат во Львове

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

По решению городского совета останки перезахоронят на Голосковском кладбище.

На Украине сообщили об эксгумации захоронений советских солдат во Львове

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

На «Холме славы» во Львове началась эксгумация останков советских военных, которые погибли во время освобождения города во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщило украинское издание «Страна.Ua».

«Производится эксгумация более 220 одиночных и четырех братских могил», — написано ов Telegram-канале издания.

Отмечено, что городской совет решил перезахоронить останки на Голосковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Латвии подготовили свой сюрприз к 80-летию Победы. По данным нашей Службы внешней разведки, в Риге разработан целый план по массовому уничтожению мемориалов в честь воинов Великой Отечественной.

Согласно документу, до майских праздников на территории страны необходимо ликвидировать примерно треть памятников над братскими могилами советских солдат.

Причем этот вандализм чиновники хотят оправдать фиктивными археологическими исследованиями. Якобы предполагается установить, что под монументами нет никаких захоронений, а поэтому все их можно снести.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Звезды замотивируют каждого: гороскоп на май 2025 года для всех знаков зо...

Последние новости

23:08
«Цинизм и жестокость»: Захарова о решении властей Львова об эксгумации останков героев ВОВ
22:45
Рубио призвал Европу посодействовать урегулированию конфликта на Украине
22:19
На Украине сообщили об эксгумации захоронений советских солдат во Львове
21:55
Необычно, но практично: Кейт Миддлтон рассказала о самом странном подарке от супруга
21:28
Трамп: Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН
21:12
Крушат все: в Париже и Берлине проходят массовые первомайские демонстрации

Сейчас читают

Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака