В Латвии готовят массовое уничтожение советских военных мемориалов

В Латвии подготовили свой сюрприз к 80-летию Победы. По данным нашей Службы внешней разведки, в Риге разработан целый план по массовому уничтожению мемориалов в честь воинов Великой Отечественной.

Согласно документу, до майских праздников на территории страны необходимо ликвидировать примерно треть памятников над братскими могилами советских солдат.

Причем этот вандализм чиновники хотят оправдать фиктивными археологическими исследованиями. Якобы предполагается установить, что под монументами нет никаких захоронений, а поэтому все их можно снести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела советских солдат будут эксгумированы во Львове.