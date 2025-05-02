ВС РФ запретил банкам менять условия по кредитным картам без согласия клиентов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Верховный суд России запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам

ВС РФ запретил банкам менять условия по кредитным картам без согласия клиентов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Постановление принял Верховный суд РФ после ситуации, в которую попал россиянин.

Верховный суд России запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам в одностороннем порядке. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.

Суд вынес это решение по делу жителя Санкт-Петербурга. В 2022 году мужчина в одном из банков оформил кредитную карту, с которой мог ежемесячно снимать до 50 тысяч рублей наличными. Однако через месяц обнаружил, что была введена комиссия 5,9% от суммы и фиксированная плата в размере 900 рублей.

Гражданин обратился в банк с претензией, где ему ответили, что право изменять условия и тарифы без согласования с заемщиком указано в договоре.

Суды трех инстанций встали на сторону банка, но Верховный суд РФ принял другое решение. Он постановил, что кредитные организации не могут изменять условия договора без согласия клиента, если это увеличивает его обязательства.

«Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», — передает определение агентство РИА Новости.

ВС РФ также признал решение банка о введении комиссии «ничтожным». Дело было направлено на пересмотр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Верховный суд признал незаконным кредит, взятый мошенником в приложении.

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