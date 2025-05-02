Сказала заветное «да»: Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 86 0

Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу

Агата Муцениеце выходит замуж: «Я сказала «Да»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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За плечами актрисы уже есть один брак с Павлом Прилучным, который закончился непростым разводом.

Актриса Агата Муцениеце выходит замуж за своего возлюбленного музыканта Петра Дрангу. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Петр Дранга сделал предложение актрисе Агате Муцениеце. Фото: Instagram*/agataagata

Звезда опубликовала трогательную фотографию, где она вместе с избранником. Влюбленные стоят на фоне живописного заката из ресторана, откуда открывался захватывающий вид. В руках пышный букет из пионовидных кустовых роз, а на безымянном пальце правой руки сверкает помолвочное кольцо.

«Я сказала: «Да», — подписала она фотографию.

Сейчас актриса проводит майские праздники со своей дочерью Мией и женихом на теплом курорте. В то время как ее старший сын Тимофей находится вместе со своим отцом актером Павлом Прилучным. На днях состоялось судебное заседание по установлению места жительства совместного ребенка звезд.

Как заявила адвокат актера Оксана Даниелова в беседе с 5-tv.ru, матери удалось встретиться с сыном. Правда, как она высказалась, место оказалось весьма парадоксальное — театр-кабаре.

По словам адвоката, Тимофей тянется к матери и открыт к общению. Но у Муцениеце резко сменилась система ценностей. И она не общалась с сыном на протяжении восьми месяцев.

Причем, как утверждает Даниелова, бывшие супруги договорилось о месте проживания Тимофея еще в июне 2023 года. Хоть соответствующее соглашение не было юридически оформлено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зепюр Брутян показала романтичный сюрприз от Павла Прилучного.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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