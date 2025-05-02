«Ну вот сделали ребенка»: Крид заявил, что не женится на забеременевшей от него девушке

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Егор Крид в центре скандала из-за отказа жениться на беременной от него девушке

Егора Крида снова хейтят

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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В сети набросились на исполнителя после его откровения.

Во время онлайн-трансляции рэпер Егор Крид стал размышлять на тему семьи, любви и отношений. Он поделился со зрителями, что не собирается жениться на девушке, если та забеременеет от него. По его словам, это убережет его от мороки с разделом имущества и участия потенциальной невесты в скандальных ток-шоу.

«Ну вот сделали вы ребенка. Захотел ты, чтобы она была мамой твоих детей. А потом случилось что-то, и ты понимаешь, что не хочешь больше быть с этим человеком. Если вы не женаты, то все как бы попроще», — поделился артист на стриме.

В сети Крида стали осуждать за его позицию. Рэп исполнителю даже пришлось объясниться, что его слова были вырваны из контекста.

«Мои мысли на ночном стриме о жизни и разгоны об отношениях, детях, свадьбе у людей перевернули. Накинули на меня и сделали вообще другой смысл с заголовками „Егор Крид не будет жениться на маме своих детей“. Те, кто на встрече был, знают и понимают, о чем я говорил», — рассказал Крид в своих соцсетях.

После чего артист поделился постом, где порассуждал о хейте. Помимо скандальной ситуации на это его подтолкнула одна из фанаток. После концерта она подошла к нему и попросила у своего кумира совета, как пережить ненависть других людей.

«Они не тебя ненавидят — они злятся на себя. На свою нерешительность. На свою боль. На свои несбывшиеся мечты», — ответил ей Егор Крид.

Он также рассказ о своем опыте. Оказалось, что артист сталкивается с хейтом с подросткового возраста. Музыкальную карьеру Крид начал в 2011-м году, когда ему было 17 лет. Также артист участвовал в телешоу «Холостяк», но так и не нашел на нем свою избранницу. Сейчас сердце Егора по-прежнему свободно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о влиянии отца певицы Нюши на ее отношения с Егором Кридом.

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