В Вашингтоне впервые за шесть лет пройдет акция «Бессмертный полк»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

В Вашингтоне 3 мая пройдет акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» впервые после 6-летнего перерыва пройдет в Вашингтоне

Фото: Антон Чудаков/ТАСС

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В шествии намерены принять участие около 300 человек.

В Вашингтоне проведут акцию «Бессмертный полк». Посвященное Дню Победы шествие состоится впервые за прошедшие шесть лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала координатор проекта Анна Блоха.

По ее словам, мероприятие не проводили в столице США шесть лет подряд в связи с пандемией коронавируса, а затем в качестве причины была названа «сложная политическая ситуация».

Стартует шествие в парке Лафайет-сквер, находящегося вблизи Белого дома, рассказала собеседница. Участники дойдут до мемориала Второй мировой войны.

По имеющимся данным, согласованными участниками шествия станут 300 человек. Однако сама Анна Блоха полагает, что его посетит меньшее количество людей — 100 человек. К тому же она отметила, что не ожидает присоединения посла России в США Александра Дарчиева к шествию 3 мая.

Традиционно участники «полка» проходят колонной по улицам городов, держа в руках фотографии родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войны. Первая акция состоялась в Томске в 2011 году, после чего ее начали проводить в разных городах по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акция «Бессмертный полк на транспорте» стартовала в Москве и Московской области.

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