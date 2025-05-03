Одесситке запретили возложить цветы у Дома профсоюзов в годовщину трагедии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 14 0

Причину женщине не объяснили.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Маслов; 5-tv.ru

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Жительницу Одессы не допустили до возложения цветов к Дому профсоюзов, которые она несла в память о погибших 11 лет назад противниках государственного переворота на Украине. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

«Хотела цветы положить сегодня… Запретили мне», — поделилась женщина.

Одесситка отметила, что причину, из-за которой ее не пустили к Дому профсоюзов, объяснять не стали.

Другая местная жительница заявила, что такое решение могло быть принято в результате нападения на сотрудника полиции.

Накануне жители Одессы и гости города в память о погибших противниках госпереворота на Украине возложили цветы на площади около Дома профсоюзов.

В ходе смены власти на Украине в 2014 году активисты Антимайдана, протестуя, разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая радикалы «Правого сектора»* подожгли Дом профсоюзов, где находились местные жители — в итоге 48 человек погибли и более 200 пострадали от рук неонацистов. В марте этого года ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии по предотвращению трагедии и спасению людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские власти продали потомкам нацистов память дедов.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ.

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