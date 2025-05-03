В Новороссийске из-за атаки дронов повреждены три дома, есть пострадавшие

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 1 082 0

Кондратьев: четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Новороссийске

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Есть пострадавшие, среди них — дети.

В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены три многоквартирных дома, пострадали четыре человека. Об этом сообщил сообщил губернатор. Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В результате, по предварительным данным, пострадали <…> двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь», — написал глава региона.

Также, по информации Кондартьева, в городе обломки упавшего дрона повредили три резервуара на зерновом терминале. Начался пожар, пожарные ликвидируют возгорание.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры того, как дрон ВСУ повредил квартиры в ЖК в Новороссийске.

«Обломки беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Есть повреждения частных домов, пострадавших среди жителей нет», — добавил Кондратьев.

Этой ночью воздушная тревога объявлялась в Новороссийске дважды. В первый раз ВСУ атаковали город морскими и воздушными БПЛА, заявил мэр города Андрей Кравченко. Градоначальник также напомнил о безопасности и посоветовал местным жителям не подходить к окнам и не использовать в качестве укрытия авто.

Атаки произошли также в районе Сухого озера в Темрюкском районе Краснодарского края.

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