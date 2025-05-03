Расчет «Града» нанес удар по пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

В условиях необходимости быстрого реагирования они несут круглосуточное дежурство.

Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили скопление пехоты ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — в материале 5-tv.ru.

Расчеты непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований — как днем, так и ночью.

Получив координаты группы пехоты ВСУ пытавшейся закрепиться на позициях, расчеты РСЗО «Град» артиллерии общевойскового объединения выдвинулись в заданную точку и, по команде, точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника.

«Дают нам цели в радиостанцию командиры, выезжаем, отрабатываем, бывают разные цели: минометы, большое скопление живой силы, техники, и поражаем», — рассказал командир взвода реактивного дивизиона с позывным Алатырь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.