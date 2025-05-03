Крупнейшая за десятилетия авария: в Подмосковье борются с последствиями непогоды

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 166 0

В Подмосковье произошла крупнейшая за десятилетия коммунальная авария

Фото, видео: Пресс-служба ПАО "Россети"; 5-tv.ru

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«Россети» работают над восстановлением энергоснабжения.

В Подмосковье произошла крупная коммунальная авария, несколько районов остались без света из-за мощного циклона с рекордным снегопадом и шквалистым ветром до 15 м/с. Пресс-служба ПАО «Россети» в Московской области опубликовала сообщение, в котором обратилась к жителям, которые пострадали из-за последствий стихии.

«Мы фактически столкнулись с необходимостью не просто устранять множественные обрывы линий электропередачи и ставить новые опоры, а вынуждены одновременно строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях. В том числе в труднодоступных местах», — говорится в публикации.

Отмечается, что на линии ЛЭП упало немало деревьев, и они продолжают падать. Именно поэтому заявленные ранее сроки восстановления энергоснабжения оказались невозможными: ожидалось, что работы будут завершены к 23:00 накануне.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. Для этого задействованы 230 бригад в составе 700 человек, 265 единиц спецтехники. По новым прогнозам, завершить работы удастся не раньше, чем к концу дня 3 мая.

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