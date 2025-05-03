Число пострадавших в Новороссийске из-за ночной атаки ВСУ увеличилось до пяти

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Число пострадавших в Новороссийске из-за ночной атаки ВСУ увеличилось до пяти

Количество пострадавших в Новороссийске из-за ночной атаки ВСУ увеличилось до 5

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Среди них двое детей.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску пострадало пять человек, в том числе двое детей. В городе введен режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», — сказано в сообщении.

Повреждены жилые дома в ЖК «Аврора», на Суворовской улице и в частном секторе Восточного района. На месте происшествия работают оперативные службы. Мэр отметил, что в случае необходимости будут оборудованы пункты временного размещения.

Власти города формируют план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ атаковали Новороссийск морскими и воздушными дронами. Жителей Краснодарского края призвали не публиковать кадры случившегося. Известно, что обломки украинского дрона стали причиной пожара в районе Сухого озера в Красноярском крае.

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