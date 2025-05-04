Онлайн-игла: как распознать зависимость от маркетплейсов и что с ней делать

У «королевы марафонов» Елены Блиновской может появиться достойная сокамерница — «квантовый психолог» Инна Тлиашинова. Против нее возбудили уголовное дело по тем же статьям — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Отмывание денежных средств в особо крупном размере». Претензий у правоохранителей на 431 миллион.

Да, не Блиновская, с ее миллиардом. Но она и начала немного позже, успела откусить поменьше кусок пирога. Но все равно в первой тройке блогеров-должников.

Конкретно налоговая заинтересовалась деятельностью «квантового психолога» за 2020–2022 годы. Это был период настоящего расцвета ее инфобизнеса — сеансы массового оболванивания в концертных залах, многочисленные образовательные марафоны и курсы. В общем, классика жанра.

И все это, естественно, жирно припудрено звездной пылью. Кто только не мелькал тогда в ее орбите: Филипп Киркоров, Николай Басков, Яна Рудковская, Любовь Успенская. Она за все хваталась: и женскую энергию прокачивала, и денежному мышлению обучала, даже от бесплодия лечила.

Деятельностью такого специалиста, конечно, заинтересовались «Известия». Но попытка попасть в январе 2024 года на один из ее закрытых семинаров закончилась скандалом. Ретивые ЧОПовцы набросились на съемочную группу, повредили оборудование, нанесли телесные повреждения журналистке Наталье Графчиковой. Их позже осудили по статье 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Как показало время, не зря Тлиашинова так не хотела внимания СМИ к своей работе. В том же 2024 году она начала переписывать бизнес и имущество на приближенных, а сама уехала за границу. Сейчас скрывается, если верить ее соцсетям, в Дубае. Следствие будет добиваться заочного ареста и выдачи подозреваемой.

Впрочем, дело Тлиашиновой живет в прямом и переносном смысле. Она по-прежнему продает курсы и зазывает доверчивых студентов на свои семинары. И ведь покупают.

Некоторые это могут делать даже неосознанно — у трети россиян обнаружены признаки шопоголизма. В том числе в форме неконтролируемых онлайн-покупок. Продавцы едва успевают за покупателями. За 2024 год рынок интернет-торговли вырос на 41% и за 2025 год увеличится еще не менее чем на четверть по прогнозам.

Уж не пора ли вводить «самозапрет» на онлайн-покупки по аналогии с потребительскими кредитами? Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко оценила масштаб бедствия.

Никакого терпения. И так почти у 40% россиян. Это половина от всех, кто подсел на онлайн-иглу. Слишком долгая доставка, неподходящий товар или даже отсутствие пакета нужного размера. Хотя, казалось бы, покупки должны приносить радость. Или все-таки уже нет? Бездумные покупки в интернете для некоторых стали самым настоящим наркотиком.

«Как правило, шопоголизм имеет происхождение из других заболеваний, которые относятся к психологическим проблемам или психиатрическому даже спектру. Подключается целый гормональный каскад. Запускается цепочка реакций, которая, в общем-то, приводит к неконтролируемому поведению», — сказал нарколог Михаил Жарков.

Точки распространения на каждом углу. И каждый третий житель страны не один раз в месяц, а то и неделю приходит сюда за товаром.

«Сейчас на маркетплейсах кратно растет категория покупателей из малых городов», — сказала представитель пресс-службы маркетплейса Юлия Афанасьева.

Даже в самых больших гипермаркетах размеры тележек, скажем, не такие уж и внушительные. Ну поместятся сюда, допустим, несколько коробок с чайниками, плед, стиральный порошок и какие-нибудь элементы гардероба — все. Количество товаров ограничено.

Другое дело — онлайн-магазины. Согласитесь, очень удобно, когда на одном сайте есть все, что только можно себе представить. Бесконечное количество ярких карточек словно уносят из реальности, будто под гипнозом ты добавляешь все без разбору. В конечном итоге сам не замечаешь, насколько много всего ты заказал.

«Когда покупка уже совершена, повергают человека в уныние, в чувство вины, в чувство стыда, в нарастающее раздражение, агрессию в свой собственный адрес», — сказала психиатр-нарколог, доцент кафедры психиатрии Центральной государственной медицинской академии управления делами президента РФ Влада Титова.

Горы хлама, отказы от товаров, чувство сожаления после совершения покупки, постоянные эмоциональные перепады. Человек попросту попадает в дофаминовую петлю.

«Я четыре года жила в минус, у меня были кредитные карты на сумму 300 тысяч. Потому что я просто видела красивую вещь, которую не могла оставить», — сказала блогер Алена Котова.

Купить ради самого факта покупки. С большой вероятностью эти товары будут использованы максимум пару раз. Чаще у классического шопоголика все это отправляется на полки домашнего кладбища ненужных вещей.

Всю зарплату на онлайн-покупки спускает и Марианна — это почти 300 тысяч рублей в месяц. Ее гардеробная больше напоминает склад.

«Я жуткий шопоголик. Это просто невозможно, если я один день что-то не закажу, у меня будет инфаркт. Возможно, это и снять стресс. Я там пришла, нет настроения, я сразу зашла, что-то заказала, настроение сразу на миллион», — сказала блогер Марианна.

«Ты полдня сидишь, высматриваешь, вычитываешь. А там какие-то красивые видео они еще добавляют, а там и это… И уже смотришь то, что тебе не надо совершенно», — сказала актриса, певица, телеведущая, блогер Анна Калашникова.

Зачастую шопоголики не подозревают о проблеме, на фоне зависимости возникают ссоры с родными. Так в России мужчинам уже даже предлагали сдавать жен в рехабы для зависимых от онлайн-покупок. Якобы специалисты изгоняли бы из них «маркет-демонов».

«Когда, кстати, точку на карте выбирал, где бы поставить этот рехаб центр, у меня была цель найти точку, которая удалена от ближайшего ПВЗ хотя бы там на километров 20, наверное. И я потратил часа два, чтобы найти эту точку, и так ее и не нашел», — говорит создатель рехаба для шопоголиков Глушаков Кирилл.

Проект, конечно, оказался шуточным, но реальную помощь шопоголикам все-таки оказывают, причем практически наравне с нарко- и алкозависимыми. При необходимости человека могут даже положить в стационар. Полный курс — от 70 тысяч рублей. Можно излечиться и дома.

«Это и физические нагрузки, можно просто бесцельно быстро куда-то идти, напряжение невольно уйдет из-за перегруженности мышц. Есть огромное количество медитативных техник, есть большое количество рефлекторных техник, которые позволяют даже паническую атаку прекратить на высоте ее полета», — сказала психиатр-нарколог, доцент кафедры психиатрии Центральной государственной медицинской академии управления делами президента РФ Влада Титова.

Врачи квалифицируют шопоголизм как настоящую болезнь, у нее даже есть свое название — «ониомания». Проблема настолько велика, что даже на государственном уровне на нее обратили внимание. Минэкономразвития уже поддержало инициативу ввести «самозапрет» или лимит покупок на маркетплейсах.