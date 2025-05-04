В Истре без света остаются около 50 населенных пунктов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Спасатели ликвидируют последствия аварии в круглосуточном режиме.

В Истре без света остаются около 50 населенных пунктов

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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В городском округе Истра Московской области по-прежнему лишены электроэнергии 46 населенных пунктов, а также 128 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), которые передали заявки. Об этом в Telegram-канале рассказала глава округа Татьяна Витушева.

В настоящий момент 23 бригады по ликвидации аварии работают в круглосуточном режиме. К тому же, подчеркнула Витушева, все еще проводятся работы по расчистке завалов деревьев и вывозятся порубочные остатки.

В целях сокращения времени по устранению неполадок с электроэнергией на территории Истры к работе подключились еще три бригады специалистов.

До этого в МЧС объявили о готовности 200 спасателей приступить к ликвидации последствий непогоды. Отмечалось, что сотрудники служб убирают поваленные ветром деревья и контролируют пожарную безопасность в населенных пунктах, остающихся без света.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье борются с последствиями непогоды после крупнейшей за десятилетия аварии. Накануне в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству осадков, поэтому жители региона столкнулись с коммунальными трудностями.

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В Истре без света остаются около 50 населенных пунктов

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